На місці працюють рятувальники.

У Кропивницькому ввечері у вівторок стався вибух у багатоповерхівці, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Інформацію про вибух невідомого походження у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки рятувальники отримали о 19:52. Інцидент стався на вулиці Юрія Коваленка, 7.

По прибуттю було ліквідовано займання. У результаті вибуху постраждало двоє людей, їх було госпіталізовано до лікарні. Ще сімох громадян евакуйовано.

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Автор: Юрій Годован