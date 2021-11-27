Внаслідок вибуху зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи.

У напівзруйнованому внаслідок вибуху житловому будинку у місті Нова Одеса рятувальники знайшли непритомну жінку, тривають пошуки ще двох осіб.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Нагадується, що вранці у місті Нова Одеса Миколаївської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі). Внаслідок вибуху зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи.

На 5-му поверсі постраждали троє осіб, яких рятувальники передали медикам. В однієї людини попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві інші особи перебувають у шоковому стані.

З пошкодженого під’їзду було евакуйовано 50 осіб.

Станом на 13:00 під час демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4-му поверсі.

Рятувальники із залученням важкої інженерної техніки продовжують роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку двох можливо заблокованих осіб.

На місці події працюють 116 осіб та 27 одиниць техніки.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім поінформував, що на місце події виїхав його заступник Ігор Кузьмін та голова Миколаївської РДА Ігор Мухарський. В оперативному режимі відпрацьовуватимуться питання надання необхідної допомоги постраждалим та вживатимуть заходів, щоб забезпечити необхідним всіх мешканців дому.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Жирій