Відкрито кримінальне провадження через погром у барі "Хвильовий".

Поліція Києва розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в одному із барів столичного Подолу.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

У повідомленні зазначається, що група молодиків за допомогою підручних засобів потрощили вітрину закладу та намагались проникнути всередину.

"Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники вдались до втечі", - повідомили там.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків та очевидців, а також встановлюють усі обставини цієї події.

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Також там розповіли, що правоохоронці за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 листопада група невідомих молодиків розгромила популярний бар "Хвильовий" на Подолі.

Автор: Олег Давигора