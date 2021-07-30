Підозрюваний - 32-річний житель Чернівців. Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вчиненні вибухів у поштоматах "Нової пошти" у Києві та в Одесі.

Як інформує прес-служба Київської міської прокуратури, 29 липня близько 6:00 до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомату "Нової пошти" стався вибух.

Під час вибуху ніхто не постраждав.

Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі.

Читайте такожВ Одесі "замінували" мерію: рятівники евакуювали близько 200 осіб (фоторепортаж)Попередньо правоохоронці встановили, що у скриньках поштоматів у Києві та в Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої.

Увечері 29 липня за результатами слідчих заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, житель Чернівців, раніше не судимий.

У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової пошти", чорнові записи тощо. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

За цей час затриманого доставлено до Оболонського управління поліції у Києві для проведення слідчих дій.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експертизи.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 липня в одному з великих ТРЦ Києва вибухнув поштомат "Нової пошти". В результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними правоохоронців, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Пізніше стало відомо, що в Одесі стався такий же випадок. Там вибухнула поштомат "Нової пошти", який знаходився впритул до стіни супермаркету. В інциденті також ніхто не постраждав. За двома фактами поліція відкрила справу.

У свою чергу в компанії заявили, що посилять перевірку посилок і посилять контроль за відправниками.

Автор: Вікторія Токарєва