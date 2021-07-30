Пасажири покинули салон через задні двері.

У Києві сьогодні вранці сталася аварія за участю вантажного автомобіля і маршрутного таксі.

Як передає "Київ Оперативний" в Facebook, ДТП сталася біля станції метро "Чернігівська" на виїзді з Броварського проспекту в бік проспекту Гагаріна.

"Маршрутка їхала по головній, але водія вантажного Mercedes це ніяк не збентежило. Пасажири вийшли через задні двері, так що начебто обійшлося без серйозних травм", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, приватним перевізникам, які зараз працюють на маршрутах Києва, буде запропоновано підписати додаткові угоди щодо поліпшення умов перевезень пасажирів. Водії, згідно з новим договором, повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю. Крім того, водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобуса. Також у договорі передбачено, що надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.

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Автор: Юрій Годован