Чоловік каже, що побоюється за своє життя.

Батько, який викрав дитину у колишньої дружини під Києвом, розповів про мотиви свого вчинку.

Про це пише ТСН.

За словами батька Дмитра, у нього з колишньою дружиною склалася складна ситуація.

"Чесно, не уявляю, що вона зараз говорить конкретно вам, тому що її позиція змінюється ледь не щогодини. Озвучу всі позиції разом на випередження: я не гей, не педофіл, не аб'юзер, не насильник, не мародер, не хуліган, не психопат, не Волан-де-Морт тощо, не знаю, яким є актуальне звинувачення на поточний момент", - сказав він.

Читайте такожУ Луцьку із зали суд втік підозрюваний у зґвалтуванні (відео)Євген запевняє, що хлопчику необхідно пройти обстеження і лікування щодо затримки розвитку.

"У мене вища медична освіта за фахом педіатрія", - відзначив чоловік.

Він розповів, що під час зустрічі із сином помітив, що той сильно захворів.

"Так, батьки, і особливо батьки-лікарі, можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням була госпіталізація. Відразу ж я записав дитину до лікаря, але не зміг умовити Юлю з'їздити разом. Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про його здоров'я. Дитина завжди в цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця", - відзначив Євген.

Батько дитини каже, що лікар підтвердив серйозність його побоювань та "неефективність вжитих мамою заходів".

"Зараз я його лікую за вчорашніми рекомендаціями, і вже є позитивний ефект. У разі можливого погіршення стану – будемо госпіталізуватися, як нам вчора сказали. Діма нагодований, чистий, спокійний, відпочиває і грає", – запевняє Євген.

Також він розповів, що батько Юлії погрожував йому, тому він "організував свою охорону" у той день. Він переховується від колишньої через те, що побоюється за своє життя.

Євген каже, що планує оскаржити рішення суду, згідно з яким йому дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

У поліції повідомили, що зараз загрози життю та здоров’ю дитини немає.

Викрадення дитини під Києвом

Раніше повідомлялося, що у Броварському районі батько викрав у колишньої дружини малолітнього сина й утік з ним.

Мати дитини розповіла, що її викрала "група з чотирьох осіб". За її словами, батько дитини заздалегідь готувався до цього. Викрадення сталося на очах в іншої дитини.

Автор: Людмила Жерновська