У Броварському районі Київської області батько викрав у колишньої дружини малолітнього сина й утік з ним. Пошуки дитини наразі тривають.
Про це розповіли в прес-службі управління Нацполіції Київщини.
Повідомлення про зникнення дитини правоохоронці отримали напередодні від жительки села Богданівка. Вона розповіла, що батько забрав дитину й зник на авто в невідомому напрямку. Згодом машину знайшли в полі за кілька кілометрів від села, а викрадач, ймовірно, пересів на інший транспортний засіб.
"Відомо, що згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради визначено окремо проживаючому батькові способи участі у вихованні сина, а саме відвідувати дитину у визначений час у присутності матері. Так, 12 вересня батько мав право проводити час із сином у присутності колишньої дружини, однак забрав дитину та поїхав", - йдеться у повідомленні.
Пошуком дитини та батька наразі займають співробітники районного управління поліції й просять про допомогу усіх, хто може володіти відповідною інформацією.
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