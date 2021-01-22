Вдень на парковці біля торговельного центру троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.

Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення 26-річного чоловіка.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, вдень 21 січня у Харкові на парковці біля торговельного центру на вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes 26-річного харків’янина, який чинив опір.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У Харківській області вводився план «Перехоплення». В ході розшукових заходів в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги знайшли спаленою автівку, яку розшукували. Людей у транспортному засобі не було.

Поліція встановлює місцеперебування потерпілого та розшукує викрадачів.

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Автор: Надя Пришляк