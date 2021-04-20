Попередньо, судді хочуть закрити провадження через смерть нападника.

Солом’янський райсуд Києва переніс засідання у справі про минулорічний напад на журналістку Анастасію Лугову в поїзді у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Це прес-служба суду підтвердила в коментарі Радіо Свобода.

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«Буде ставитись питання про закриття провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого. Якщо ніхто не буде заперечувати, то суд ухвалить відповідне рішення. Якщо будуть якісь заперечення, то вже по факту, по ситуації розглядатимуться», – пояснили в суді.

Раніше потерпіла у справі Анастасія Лугова заявила, що її нападник Віталій Рудзьо помер в камері СІЗО. Правоохоронці пізніше додали, що чоловік помер природною смертю.

Напад у поїзді «Маріуполь-Київ»: що відомо

31 липня в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з вагонів пасажирського потяга сполученням «Маріуполь - Київ» пасажир побив і намагався зґвалтувати жінку.

За словами потерпілої Анастасії Луговий, чоловік без верхнього одягу увірвався в її купе близько 03:00, у присутності її неповнолітнього сина почав завдавати ударів кулаками по обличчю і намагався вчинити дії сексуального характеру. Потерпілій разом з дитиною вдалося втекти від зловмисника. Після прибуття поїзда на станцію залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» чоловіка затримали.

Зловмисником виявився раніше тричі судимий за викрадення, хуліганство та крадіжку Віталій Рудзько, уродженець Запоріжжя 1975 р.н. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) і ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

1 серпня Солом'янський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 28 вересня без права виходу під заставу. З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом.

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Автор: Яна Ставська