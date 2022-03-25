Представники "московського патріархату" сказали, що займалися постачанням хліба, але при собі мали російські платіжні картки.

Біля Харкова прикордонники виявили шпигунів з "духовенства".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Зазначається, що автомобіль з трьома людьми затримали прикордонники на околиці Харкова. Транспортний засіб зупинили під час перевірки документів пасажирів.

"Пасажири виявилися представниками православної церкви Московського патріархату, один з яких народився в Бєлгородській області Росії. Проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування нібито необхідністю постачання хліба. А ось про наявність російських платіжних карт "красномовно" промовчали. Тепер "духовенству" доведеться пояснювати співробітникам правоохоронних органів України свої справжні наміри і плани", - зазначили прикордонники.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка видавала себе за тероборону. З початку війни СБУ ліквідувала понад 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їх учасників.

Також За останній час спецслужби викрили понад 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області.

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