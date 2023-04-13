Авто у кар'єрі натрапило на вибухонебезпечний предмет.

У Херсонській області чоловік підірвався на вибухівці і дістав тяжкі травми, лікарі борються за його життя.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації. "Поблизу Тягинки на вибухівці, залишеній росіянами, підірвався мирний житель. 64-річний чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет у кар'єрі, що знаходиться за селом", - зазначили у ОВА.

Через детонацію вибухівки чоловік дістав тяжкі травми. "З опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг чоловіка шпиталізували до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок підриву на ворожій міні в Херсонській області загинув чоловік. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Уточнення! Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в кар'єрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий - дістав тяжкі травми", - зауважили у ОВА.

Ситуація у Херсонській області - сьогодні це варто знати

Українські воїни прогнали російських загарбників з правобережної частини Херсонської області на лівобережну. Вже не раз повідомлялося, що вороги під час відступу мінують територію та різні об’єкти.

У Херсонській області через загарбників не раз лунали вибухи. Зокрема, на початку березня стало відомо, що у селі Зелений Гай на вибухівці, залишеній ворогами, підірвався трактор, загинула особа, а ще одна - отримала поранення.

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