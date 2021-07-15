Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

Правоохоронці в Рівненської області затримала банду грабіжників. Зловмисники напали на підприємців, пограбували їх, а потім прикинулися відпочивальниками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За даними правоохоронців, підприємці привезли в Дубно будматеріали, але озброєний "покупець" з подільниками напали на них. Банда зв'язала потерпілих, викрали 800 тисяч гривень і спробували втекти. Зловмисники, тікаючи від поліції, провокували ДТП і таранили машину поліції. У підсумку грабіжникам вдалося втекти.

Вони кинули свій позашляховик в лісопосадці, а самі прийшли на берег озера, роздяглися і прикинулися відпочивальниками. Поліцейським все ж вдалося затримати підозрюваних, а потерпілі впізнали їх.

Читайте такожУ Києві чоловік поцупив на АЗС пляшку вина, бо "хотів їсти" (відео)

Слідчі вимагають для затриманих запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За розбійний напад їм загрожує до 15 років в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю, 4 липня, напали і жорстоко побили 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Врятували його матір і сусіди, які викликали "швидку допомогу" з поліцією.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова