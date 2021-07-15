Правоохоронці в Рівненської області затримала банду грабіжників. Зловмисники напали на підприємців, пограбували їх, а потім прикинулися відпочивальниками.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За даними правоохоронців, підприємці привезли в Дубно будматеріали, але озброєний "покупець" з подільниками напали на них. Банда зв'язала потерпілих, викрали 800 тисяч гривень і спробували втекти. Зловмисники, тікаючи від поліції, провокували ДТП і таранили машину поліції. У підсумку грабіжникам вдалося втекти.
Вони кинули свій позашляховик в лісопосадці, а самі прийшли на берег озера, роздяглися і прикинулися відпочивальниками. Поліцейським все ж вдалося затримати підозрюваних, а потерпілі впізнали їх.
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Слідчі вимагають для затриманих запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За розбійний напад їм загрожує до 15 років в'язниці.
Як раніше повідомляв УНІАН, у неділю, 4 липня, напали і жорстоко побили 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Врятували його матір і сусіди, які викликали "швидку допомогу" з поліцією.
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