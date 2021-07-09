Обвинувачений виготовив чотири саморобні вибухові пристрої та розмістив їх в підсобному приміщенні на території власного домогосподарства.

У Рівненській області до 11 років позбавлення волі засуджено 61-річного чоловіка за умисне вбивство двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє пресс-служба Рівненської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, вироком Рівненського міського суду 61-річного жителя селища Смига Дубенського району визнано винним в умисному вбивстві малолітніх дітей, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також зберіганні, придбанні та виготовленні бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений зберігав боєприпаси, вибухові пристрої та речовини, без передбаченого законом дозволу.

Читайте такожНа Рівненщині внаслідок ДТП загинула 9-річна дівчинка (фото)Взимку 2017 року він виготовив чотири саморобні вибухові пристрої типу міні-пастки в саморобних корпусах, які спрацьовують при відкритті кришок корпусів, та розмістив їх у металевих шафах в підсобному приміщенні на території власного домогосподарства, попередньо позначивши їх надписами «золоті монети» та «срібні монети».

Як наслідок, у липні 2019 року двоє малолітніх внуків його співмешканки, 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка, відкрили металеву шафу, після чого підняли кришку вибухового пристрою, внаслідок чого відбувся вибух, в результаті якого діти від отриманих травм загинули.

Суд визнав підривника винним та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Гірник