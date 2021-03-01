У Києві п’яний водій на швидкості влетів у будівлю.
Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Патрульна поліція.
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілю Fiat сталася на Солом'янській площі. Водія та пасажирку оглянули - тілесних ушкоджень вони не отримали.
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Також зазначається, що інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, але від огляду той відмовився.
Патрульні склали на нього протоколи за ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Загалом за вихідні київські патрульні виявили 87 водіїв з ознаками сп'яніння, шестеро з них потрапили у ДТП.
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