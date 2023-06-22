Рятувальники дістали з-під завалів ще одну загиблу.

У Києві під завалами багатоповерхівки, у якій сьогодні вночі стався вибух, знайшли тіло ще однієї людини.

Як повідомляє мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, на місці інциденту працюють рятувальники. За останніми даними, ці жінка стала третьою жертвою вибуху. Вранці повідомлялося, що ще чотири людини отримали допомогу від лікарів.

"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Кличко.

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Сьогодні вранці у Держслужбі надзвичайних подій повідомили, що о 3:45 у Дніпровському районі столиці пролунав вибух. За попередніми даними, у багатоповерхівці вибухнув газ, зруйновано чотири квартири, пошкоджено - ще шість.

У Національній поліції припускають, що вибух міг статися через витік газу в одній із квартир. Рятувальники повідомили, що врятували з будинку 18 людей.

Водночас мешканець цієї багатоповерхівки Дмитро Роздорожний розкритикував роботу рятувальників. За його словами, повноцінно гасити пожежу почали майже через годину.

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