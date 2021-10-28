Адвокат каже, що він не пам'ятає обставин аварії.

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який вчинив смертельну ДТП у ніч на 27 жовтня, вперше прокоментував аварію.

Сьогодні Київський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

"Хочу попросити вибачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую та приношу свої вибачення потерпілим, людині, яка їхала на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. Повністю шкодую, що так вийшло", - сказав Харківський.

Адвокат Харківського сказала Суспільному, що той не пам'ятає, чи був він за кермом. Також він нібито не пам'ятає обставин аварії.

Читайте такожКривава аварія у Харкові: 16-річний винуватець ДТП відмовчувався на допитіСам підліток розповів журналістам, що в автівки "відмовили гальма".

У суді він сказав, що підтримує думку свого захисника.

"Повністю шкодую, що так вийшло. Те, що прокурор вказав, що я буду переховуватися, ніколи в житті не переховувався від слідства, завжди приходив вчасно. Коли у мене були інші справи", - сказав Харківський.

На запитання журналістів, чи був він за кермом Infiniti, він відповів: "Приношу вибачення всім, хто постраждав".

Смертельна ДТП у Харкові

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Людмила Жерновська