Її мати спростувала інформацію про те, що вони з Харківським перебували у відносинах.

16-річна пасажирка Infifniti, що потрапила в ДТП у Харкові, розповіла, що за кермом автомобіля перебував Микола Харківський.

Про це мати Єлизавети Дусик розповіла Newsroom.

За її словами, того вечора дочка сиділа на передньому пасажирському сидінні Infifniti, ззаду були її друзі - Михайло і Валерій. За кермом був 16-річний Харківський.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч з ним", - розповіла Наталія Дусик.

Читайте також"Батько – не олігарх": адвокат 16-річного водія Infiniti заперечила, що його батьки заможніЖінка зазначила, що її дочка не перебувала у відносинах з Миколою.

"Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його сім'я на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було", - розповіла вона.

Сьогодні Єлизавету перевели в обласну лікарню. У неї перелом ноги.

"На три дні її поклали на витяжку. Зараз поки операції не роблять. Вчора я написала в міськраду лист з проханням надати матеріальну допомогу на лікування", - сказала Наталя, зазначивши, що за ці дні сім'я витратила на медикаменти вже 8 тисяч гривень.

Водночас Telegram-канал Харків 1654 повідомляв, що дівчина скаржиться на погрози фізичної розправи через її свідчення проти харківського. Громадська організація Hunters і представники Нацкорпусу забезпечили їй цілодобову охорону.

Смертельна ДТП у Харкові

26 Жовтня 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся з Chevrolet Aveo. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами потрапили в лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього були складені протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія і перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

28 жовтня Київський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Адвокат Харківського сказала Громадському, що той не пам'ятає, чи був він за кермом. Також він нібито не пам'ятає обставин аварії.

Автор: Людмила Жерновська