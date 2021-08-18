Зловмисників досі шукають.

У Києві сьогодні посеред вулиці побили та застрелили чоловіка. ЗМІ оприлюднили нові подробиці зухвалого злочину.

Як пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела, у причетності до стрілянини підозрюють чотирьох чоловіків у темному одязі й капюшонах. Після інциденту вони зуміли втекти у двори.

Про злочин правоохоронцям повідомив киянин, який проїжджав повз. Він зателефонував до поліції й розповів, що потерпілий ще дихав, й попросив прибути на місце медиків і правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого. На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними. Особу вбитого поки не встановлено.

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Автор: Юрій Годован