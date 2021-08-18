На місці злочину працюють правоохоронці. Кримінальне провадження поки не відкрито.

У Києві невідомі посеред вулиці побили та застрелили чоловіка.

В середу, 18 серпня, близько 11:30 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

На місці поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними.

Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Наразі співробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину.

Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

У Києві вбито чоловіка "ненашої" зовнішності, повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за умисне вбивство – це ст. 115 Кримінального кодексу. За умисне вбивство однієї особи загрожує до 15 років позбавлення волі.

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк