Власник будинку, в якому знайшли жінку, каже, що вона померла ще вночі.

В одному з приватних будинків по вулиці Вишневецького в Черкасах правоохоронці виявили труп жінки з численними тілесними ушкодженнями. Власник будинку каже, що вона померла ще вночі. На місці працюють медики і слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомляє "Про все" з місця події.

Труп жінки близько 50 років виявили медики, які приїхали на виклик. Зі слів власника будинку на ім'я Андрій, він викликав швидку допомогу своєму знайомому, якому стало погано. А вже у будинку медики виявили труп жінки, яка мала численні забої та синяки. Зі слів очевидців, тіло жінки на момент прибуття поліції та медиків було синє.

За словами власника будинку, жінці стало погано ще вчора. А вже вранці він помітив, що його подруга померла.

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«Їй вчора стало погано. Я викликав швидку. Аня вчора кидалася, ймовірно в неї була епілепсія. Від чого саме померла, мені невідомо», - розповів чоловік.

Але інтернет-видання повідомляє, що будинок регулярно відвідують місцеві пияки та особи без певного місця проживання.

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Автор: УНІАН