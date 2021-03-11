Родина проживала за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.

Поліція розслідує обставини загибелі немовляти у місті Кам’янка-Дніпровська. Дитина померла в будинку без електропостачання та опалювання.

Читайте такожУ Мелітополі студенти коледжу знущалися з однолітка заради відео: з'явилася реакція поліціїПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.

10 березня близько 05:00 в поліцію повідомили про смерть хлопчика 5 місяців, якого доставили з одного з приватних будинків міста.

Співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодару.

Вона не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала.

Відзначається, що родина проживала за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.

За словами матері дитини, вона повернулася від сусідки, з якою вони випивали пиво. Вона зізналася, що діти протягом двох годин знаходились вдома абсолютно самі без будь-якого нагляду. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, виявила дитину мертвою. Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.

Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янсько-Дніпровської територіальної громади. Її доставили до місцевої лікарні для проведення повного медичного обстеження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація події.

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Автор: Людмила Жерновська