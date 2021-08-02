Загиблим внаслідок падіння дерева виявився 20-річний військовослужбовець-контрактник з Вінниччини. Разом з ним перебувала 18-річна дівчина, яка теж загинула.

У Стрийському парку Львова минулої ночі дерево впало на людей: загинули молоді хлопець і дівчина.

Як повідомляє "Варта 1", загиблі - 20 річний юнак і його 18-річна супутниця - сиділи на лавці, в них було побачення. Серед уламків лавки й дерева на місці трагедії можна побачити залишки букету загиблої.

"Попередньо відомо, що на людей впало дві величезні гілки, які обвалилися під час буревію. Одна гілка впала з 10 метрів, інша приблизно з 14 метрів в сторону лавки, зачепивши освітлювальну опору, яка в свою чергу також зламалася і впала на молодих людей. Хлопець і дівчина загинули одразу. Шансу вижити після падіння дерева та ліхтаря у них не було. Допомоги уже надавати не було кому", - пише видання.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради з посиланням на мера міста Андрія Садового, загиблим внаслідок падіння дерева виявився 20-річний військовослужбовець-контрактник з Вінниччини.

"Минулої ночі у Львові пройшла негода. Внаслідок сильного вітру з дощем, через падіння дерев загинуло дві людини, зафіксовано пошкодження мереж освітлення, дахів, авто тощо. Комунальні служби працюють над ліквідацією пошкоджень", - розповів він.

Як зазначив Садовий, за попередньою інформацією, внаслідок нічної негоди зафіксовано: 10 повалених дерев у парках, 31 обрив по зовнішньому освітленню, понад 75 дерев впало в місті, пошкоджено 8 авто, 2 дахи і 1 МАФ. Впав один рекламний щит.

Садовий звернувся до жителів міста з проханням бути обережними у разі попередження про буревій, а саме намагатися перебувати у приміщеннях, а не на вулиці. "Негода може призвести до будь-яких нестандартних ситуацій", – попередив очільник міста.

Увага! Відео не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою, вагітним жінкам та неповнолітнім.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові п'яний водій потрапив у ДТП і заснув під час оформлення протоколу.

Автори: Світлана Макринська, Юрій Годован