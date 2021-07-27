Водій-порушник не надав поліційним ані посвідчення водія, ані страхового полісу.

У Львові серед білого дня 35-річний водій скоїв незначну ДТП на перехресті: в аварії зіштовхнулися автомобілі Hyundai Elantra та Volkswagen Transporter. Водій першого авто, завершуючи поворот ліворуч, не встиг вивернути назад кермо.

Коли ж приїхали поліцейські, то з'ясували, що чоловік був у стані сильного сп'яніння, ідеться у сюжеті ТСН.

Драгер показав понад 3 проміле - вміст алкоголю у крові автомобіліста перевищував норму у 17 разів. Чоловік був настільки втомлений алкоголем, що заснув просто під час оформлення протоколу.

Читайте такожНа трасі Київ-Чоп лоб в лоб зіткнулися два легковики, семеро людей у лікарні

Поліцейські склали на порушника два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, а також постанову за те, що не надав посвідчення водія та страховий поліс. Автомобіль порушника забрав тверезий водій.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко