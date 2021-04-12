За попередньою інформацією, вогонь виник у моторному відсіку.

У Харкові під час руху загорівся автобус з пасажирами.

Читайте такожПід Харковом чоловік влаштував різанину на вокзалі - постраждали четверо людейПожежа сталася зранку 12 квітня на перехресті проспекту Науки та вулиці 23 Серпня. На фото та відео, знятих очевидцями та оприлюднених у мережі, видно, як з маршрутки біля однієї з зупинок йде білий дим.

Пасажири встигли покинути салон до приїзду рятувальників, і ніхто з них не постраждав, пише Gazeta.ua. Попередньо причина пожежі - коротке замикання електромережі або паливної системи.

"На місце висунулися два відділення рятувальників. По прибуттю на місце було виявлено, що горить моторний відсік маршрутного таксі. Вогонь охопив близько 4-5 кв. м авто. Весь салон заполонило димом", - розповів начальник прес-центру ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.

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Автор: Катерина Комолова