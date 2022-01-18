Даних про результати судово-медичної експертизи поки немає. Що відбувалося в підвалі з дитиною, страшно навіть уявити.

Журналісти дізналися подробиці вбивства 11-річного Максима Самофалова в Запорізькій області, якого викрали і два тижні тримали в підвалі двоє чоловіків.

Дитина зникла в кінці серпня, а її тіло виявили 16 січня в Радивонівці, за десять кілометрів від Якимівки, де жив хлопчик. Тут, на території одного з домоволодінь під час обшуку і знайшли його тіло, пише "Обозреватель".

"Вбивці закопали тіло на два метри під землею, а потім залили півпідвалу бетоном, щоб "замести сліди", – розповіло джерело "Обозревателя".

За його словами, в самому будинку зареєстрований один з підозрюваних у вбивстві.

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Хто вбив 11-річного Максима Самофалова?

Увечері 17 січня в Запоріжжі затримали двох підозрюваних у вбивстві хлопчика. За інформацією ЗМІ, один з них – 25-річний житель Радивонівки Валерій К., раніше засуджений за крадіжку з проникненням в житло. Другий – 45-річний Геннадій В., житель Якимівки з двома судимостями - за хуліганство із застосуванням зброї і за згвалтування (9 років він провів у в'язниці).

Як повідомили в прес-службі поліції Запорізької області, обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник наприкінці серпня минулого року. За даними слідства, дитину викрали, тримали в заручниках, а потім вбили і закопали.

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