Дитину шукали понад 5 місяців.

У Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник наприкінці серпня минулого року. За даними слідства, дитину викрали, тримали в заручниках, а потім вбили і закопали.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

Тіло хлопчика знайшли закопаним у погребі на території приватного домоволодіння. У вбивстві дитини обґрунтовано підозрюють двоє раніше судимих чоловіків. Наразі правоохоронці проводять заходи щодо їхнього затримання.

З серпня минулого року 11-річний Максим перебував у розшуку як безвісно зниклий. Він був учнем школи-інтернату. Слідчо-розшукові заходи тривали понад 5 місяців.

Читайте такожПід Дніпром знайшли мертвим чоловіка, чию дитину до напівсмерті побили вдомаТіло хлопчика знайшли під час перевірки отриманої інформації на території Якимівської територіальної громади у погребі приватного будинку. Причину смерті встановить експертиза.

Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення та вбивства.

У скоєнні злочину підозрюють двох чоловіків 45 та 25 років. Старший з них 9 років перебував за ґратами за скоєння тяжких злочинів.

"Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили. Наразі поліціянти вживають невідкладні заходи щодо встановлення місцеперебування та затримання злочинців", - повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Львові затримали групу зловмисників, які викрали 19-річну дівчину та вимагали у її батька 2 мільйони євро.

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