Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

У Києві станцію метро "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на "Київський метрополітен".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Згодом станцію метро "Хрещатик" у Києві відкрили після перевірки на наявність вибухівки, зазначили в КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Тамара Отовська