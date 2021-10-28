У "Правому секторі" це вбивство вважають "показовим".

Поліція розслідує вбивство в Сумах активіста "Правого сектору" Олександра Іваніна.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, вчора, 27 жовтня, близько 21:00 години, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заливній стріляла невідома особа і лежить закривавлений невідомий чоловік.

"Ним виявився 29-річний сумчанин. Попередньо, він помер внаслідок отриманого вогнепального поранення", - зазначають в поліції.

Поліція проводить заходи по встановленню та затриманню зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

В повідомленні не вказано, про кого йдеться. Водночас у Facebook командир добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпіцький повідомив, що в Сумах "кілер вбив активіста "Правого сектора" Олександра Іванина на очах у дружини. Застрелив показово".

Він зазначає, що "активна позиція "Правого сектора" у відстоюванні інтересів українців на Сумщині, поборюванні проросійського криміналу, наркоторгівлі та контрабанди стала декому впоперек горла". "Не дивлячись, що ми є у мирних областях - ми і там завжди, як на війні. Коли працює зброя, припиняється дипломатія", - додав Стемпіцький.

Що відомо про Іваніна

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.

Іваніна публічно виступав проти підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.

Автор: Надя Пришляк