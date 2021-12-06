За словами свідків, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп’яніння, проходити тестування відмовився.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському, який скоїв смертельну ДТП на Київщині, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляє прес-служба ДБР, працівники Територіального управління ДБР Києва за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру одному з начальників сектору поліції Вишгородського районного управління, який скоїв смертельну ДТП на в’їзді до села Нові Петрівці.

В ДБР зазначають, що 4 грудня приблизно о 23:00 поліцейський за кермом автомобіля на повному ходу зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ-Таврія", який стояв на перехресті та очікував на зелене світло світлофора.

Читайте такожУ Харкові поліція оголосила "полювання" на порушників на дорогах через гучні ДТП (відео)"У результаті аварії 23-річний пасажир "ЗАЗ-Таврія" загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка були госпіталізовані. Згодом від отриманих травм пасажирка померла, водій "ЗАЗ-Таврія" отримав численні забої, нині перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За свідченнями очевидців, поліцейський перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Також зазначається, що він відмовився проходити тестування. Слідство призначило судово-токсикологічну експертизу.

ДБР затримало поліцейського на місці події, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

В повідомленні сказано, що поліцейський підозрюється у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч.4 ст 2861 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові блогер з Дніпра, який знімає суперечки з поліцією і нерідко влаштовує конфліктні ситуації, обматюкав копа і плюнув йому в обличчя. Чоловік провокував правоохоронця на застосування сили й все знімав на відео.

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Автор: Надя Пришляк