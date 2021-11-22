Порушника затримали правоохоронці, йому виписали відразу три адмінпротоколи.

В Одесі дуже п'яний водій Toyota під час втечі від поліції протаранив три припарковані автомобілі.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вночі.

"На проспекті Шевченка увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив ПДР. На вимогу поліцейських зупинити автомобіль, водій не реагував і, збільшивши швидкість, спробував втекти...", – розповіли у прес-службі.

Під час переслідування на вулиці Маршала Говорова порушник не впорався з керуванням, протаранив три припарковані автомобілі й намагався покинути місце події.

Читайте такожВ Одесі пожежники дорогою на виклик протаранили кіоск: момент потрапив на відеоПоліцейські наздогнали та затримали 24-річного водія. Як з'ясувалося, він керував автомобілем, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, схожий інцидент в Одесі трапився у травні цього року – у Суворовському районі курортного міста п'яний водій на авто Toyota при спробі сховатися від поліції протаранив дев'ять машин.

Автор: Лариса Козова