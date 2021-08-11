Зловмисники здійснювали крадіжки під час відстою потягів, а так під час їх руху.

Правоохоронці затримали 12 членів злочинної організації, які систематично викрадали вугілля та міндобрива з вагонів в районі залізничної станції "Таврійськ" Запорізької дирекції Регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж поточного року члени злочинної організації систематично вчиняли крадіжки майна в районі залізничної станції "Таврійськ".

"Вони викрадали з вагонів кам’яне вугілля та мінеральні добрива під час відстою рухомого складу потягів, а так під час їх руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території Запорізької та Дніпропетровської областей одночасно проведено 54 обшуки за місцями проживання членів злочинної організації, під час яких виявлено та вилучено речі і документи.

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За відомостями Офісу генпрокурора, наразі 12 осіб затримано, 7 – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У відомстві додали, що 16 особам повідомлено про підозру за фактами створення злочинної організації та участі у ній, а також крадіжки (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється розмір заподіяної шкоди.

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Автор: Світлана Макринська