Правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві, дізналися журналісти.

Смертельна стрілянина в Одесі серед білого дня у вівторок, 3 серпня, в результаті якої загинув чоловік, могла бути справою рук громадянина Грузії, 1993 року народження.

Особу підозрюваного у скоєнні злочину встановили поліцейські, чоловіка розшукують, повідомляє "Думская" з посиланням на джерела у прокуратурі.

За інформацією співрозмовників, також правоохоронці знайшли машину, на якій підозрюваний зник з місця стрілянини, – сріблястий Mersedes Е 220.

У прокуратурі додали, що у машині були речові докази, зокрема, пістолет-кулемет MP9, а також магазини до нього – порожній й заряджений.

"...Mersedes Е 220 вбивця кинув на вулиці Академіка Філатова...", – наголошується у матеріалі.

Читайте такожСтрілянина з автомата та вуличний дрифт: весілля під Одесою перетворилося на свавілля (відео)Видання додало, що загиблий у результаті стрілянини Лачін Мамедов був бізнесменом та проходив у якості підозрюваного у справі про вимагання.

Співрозмовники видання вважають, що до вбивства могли бути причетні можливі бандити, які у справі є підозрюваними.

Нагадаємо, вдень 3 серпня на вул. Малиновського у дворі житлового комплексу Нові Черемушки, який ще продовжують будувати, зловмисник з пістолета-кулемета поранив Лачіна Мамедова. Потерпілий пізніше помер від отриманих поранень.

Після стрілянини в Одесі правоохоронці почали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У нашій країні за вбивство однієї людини зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.

Пізніше ЗМІ дізналися, що загиблий і стрілець є азербайджанцями. У мережі називали вбивство замовним. За непідтвердженими відомостями, убитий мав проблеми з законом – його нібито притягували до відповідальності за дрібне хуліганство.

Автор: Екатерина Присяжнюк