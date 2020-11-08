Зловмисник напав на дівчину, яка йшла темною вулицею.

На Сумщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Читайте такожНа Одещині арештовано чоловіка за зґвалтування 12-річного хлопчикаПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що у Конотопі зловмисник затягнув 14-річну дівчину до кладовища та зґвалтував.

«Про злочин до поліції повідомила сама потерпіла… Як встановили правоохоронці, зловмисник побачивши дівчину, яка йшла темною вулицею, наздогнав її та силою затягнув до кладовища, де і зґвалтував. Після чого втік у невідомому напрямку, прихопивши із собою її мобільний телефон», – повідомили у поліції.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель районного центру.

Наразі зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

За фактом нападу відносно зловмисника відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Досудове слідство триває.

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Автор: Катерина Шварц