У селищі Подвірки Харківської області під колесами Mercedes загинула 12-річна дівчинка. Дитина вибігла на дорогу, де авто збило її на швидкості.
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"29-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП", - повідомили в поліції.
На опублікованому відео видно, як дівчинка вибігає на дорогу, і її на швидкості збиває машина. Після зіткнення автомобіль з'їхав з проїжджої частини.
Водія вже затримали. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!
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