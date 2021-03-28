Дівчинка загинула на місці аварії.

У селищі Подвірки Харківської області під колесами Mercedes загинула 12-річна дівчинка. Дитина вибігла на дорогу, де авто збило її на швидкості.

Читайте такожУ Харківській області мати викинула новонароджену дитину у туалет на вокзаліАварія сталася на вулиці Сумський шлях 27 березня близько 12:55.

"29-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП", - повідомили в поліції.

На опублікованому відео видно, як дівчинка вибігає на дорогу, і її на швидкості збиває машина. Після зіткнення автомобіль з'їхав з проїжджої частини.

Водія вже затримали. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова