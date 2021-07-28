Працівника магазину у футболці із символікою країни окупанта побачили у міні-маркеті "Мерсі" у Києві.

В одному з продуктових магазинів Києва побачили чоловіка у футболці з гербом Російської Федерації.

Відео інциденту виклав на своїй сторінці у Facebook засновник "Братства" Дмитро Корчинський.

За його даними, інцидент стався у магазині на вулиці Регенераторна, 4 (жк "Комфорт таун"), де обслуговуючий персонал працював у футболках із символікою країни окупанта.

При цьому чоловік на відео заявив, що нібито не знав про герб РФ на його футболці.

"Мережа міні-маркетів "Мерсі" знаходиться в Києві і належить людям близьким до ОПЗЖ". Вже був скандал з приводу того, що в цій мережі продають товари експортовані з ерефії", - нагадав Корчинський.

У коментарях під відео користувачі соцмережі обурилися тому, що чоловік на людях працював в одязі із символікою окупантів.

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Автор: Денис Прядко