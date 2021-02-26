Під час обшуку на комп'ютері затриманого виявлено порноконтент за участі дитини, у тому числі фото й відео її ґвалтування.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної доньки його співмешканки та виготовленні порнографічного контенту за участі дитини.

Про це повідомляють прес-служби Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Зловмисник вчиняв дії сексуального характеру відносно 9-річної дівчинки, робив порнографічні фото та відео з дитиною та обмінював їх на аналогічний протиправний контент на "профільних" форумах у мережі DarkNet.

Під час обшуку на його комп'ютері виявлено порноконтент за участі дитини, у тому числі фото й відео її ґвалтування. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подробиць про затриманого та регіон, де відбулися події, поліція та прокуратура не повідомили.

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Автор: УНІАН