Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної доньки його співмешканки та виготовленні порнографічного контенту за участі дитини.
Про це повідомляють прес-служби Нацполіції та Офісу генпрокурора.
Зловмисник вчиняв дії сексуального характеру відносно 9-річної дівчинки, робив порнографічні фото та відео з дитиною та обмінював їх на аналогічний протиправний контент на "профільних" форумах у мережі DarkNet.
Під час обшуку на його комп'ютері виявлено порноконтент за участі дитини, у тому числі фото й відео її ґвалтування. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Подробиць про затриманого та регіон, де відбулися події, поліція та прокуратура не повідомили.
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