Після інциденту чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан лише погіршувався.

У Хмельницькій області 63-річна жінка під час сварки підпалила свого 49-річного співмешканця.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері 9 липня в одному із сіл Хмельницького району.

«Під час сімейної сварки жінка облила бензином та підпалила свого цивільного чоловіка. Протягом двох днів чоловік намагався самостійно лікуватися, але його стан лише погіршувався», – говориться у повідомленні.

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«За інформацією лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує», – повідомили у поліції.

За даними фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Автор: Катерина Шварц