Такий запобіжний захід підозрюваній обрав суд.

Жінку, підозрювану у пошкодженні могил загиблих захисників України у Києві, помістили до психіатричного закладу на два місяці. Про це в коментарі для "Суспільне" розповіли у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що про такий запобіжний захід для жінки клопотав слідчий після того, як їй оголосили підозру.

"Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — сказали у прокуратурі.

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Відтак у психіатричному закладі підозрювана перебуватиме щонайменше до 19 серпня.

Вандалізм на Аскольдовій могилі у Києві

Як писав УНІАН, 20 червня на Аскольдовій могилі у Києві було розгромлено оформлення на похованнях загиблих захисників України — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка. Невідомі зірвали та поламали пам'ятні таблички, розбили лампадки та понівечили державний прапор.

Дуже швидко вдалося розшукати ймовірного злочинця. Камера спостереження на цвинтарі зафіксувала момент наруги над похованнями. Акт вандалізму, судячи з відео, влаштувала 60-річна жінка. Після затримання їй оголосили підозру.

Також жінку направили на психіатричну експертизу.

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