Обвинувальний акт щодо чоловіка та його спільниці скерували до суду.

На Рівненщині судитимуть жителя Житомира, який вербував жінок для сексуальної експлуатації в Данії.

Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Житомира, якому інкримінують вербування, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у змові зі спільницею влітку 2019 року завербували двох рівнянок для виїзду в Данію та зайняття там проституцією.

Зазначається, що організатори схеми скористались скрутним матеріальним становищем жінок, обіцяли їм оплату проїзду і проживання в готелі, пошук клієнтів та гарантували особисту безпеку. За надання сексуальних послуг потерпілі мали отримувати від 1 до 2 тисяч євро за місяць, не враховуючи 50% заробітку організаторів.

"Зрештою, одна з жінок таки доїхала до Данії, де "пропрацювала" кілька тижнів, а зароблені кошти віддавала своїм вербувальникам. А під час перевезення іншої потерпілої, на пункті пропуску "Рава - Руська" Жовківського району Львівської області, їх зупинили працівники поліції", - йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт щодо спільниці чоловіка теж вже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Рівненщині судитимуть 40-річного жителя Волинської області, який вербував рівнянку для сексуальної експлуатації в Польщі та зберігав дитячу порнографію.

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