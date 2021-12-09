Чоловіку загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

На Рівненщині судитимуть 40-річного жителя Волинської області, який вербував рівнянку для сексуальної експлуатації в Польщі та зберігав дитячу порнографію.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з січня цього року займався вербуванням 25-річної рівнянки.

"Зокрема, він переконував жінку, яка саме перебувала в скрутному матеріальному становищі, без роботи та постійного джерела доходів, погодитись на виїзд до Республіки Польща для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Зі свого боку він гарантував потерпілій безоплатне переміщення до сусідньої країни, гідні умови проживання, харчування, дотримання прав та інтересів, а також високу зарплату. Жінка, зрештою пристала на ці умови і 21 жовтня чоловік повіз її до Польщі, втім на кордоні його затримали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗаманив 6-річну дівчинку та змусив мастурбувати: в Одесі покарали педофілаКрім того, в ноутбуці волинянина виявили відеозаписи та фотографії з дитячою порнографією.

Рівненською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно жителя Волинської області, якому інкримінують вербування, переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої, а також зберігання дитячої порнографії без мети збуту (ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 301-1 КК України), скеровано до суду.

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Макринська