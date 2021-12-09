Відомості про зловмисника внесуть до "реєстру педофілів".

В Одесі чоловіка засуджено до 5 років в'язниці за розбещення 6-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, злочин було скоєно в Суворовському районі міста в серпні поточного року.

"Прокурорами доведено, що 33-річний чоловік шляхом обману заманив дитину в безлюдне місце і вчинив щодо неї розпусні дії", - розповіли у прокуратурі.

Суд визнав жителя Одеси винним у розбещенні 6-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України) і засудив до 5 років позбавлення волі. У суді обвинувачений визнав свою провину повністю.

Читайте такожВ'язниця і реєстр педофілів: жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дитиниВідомості про нього будуть включені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, фігурант раніше був судимий за низкою статей ККУ. Цього літа на вулиці він побачив дитину, яка перебувала без нагляду батьків, підійшов до неї та запропонував піти з ним, пообіцявши щось купити.

Потім відвів у безлюдне місце (територія між житловими будинками в районі вулиці Мацієвської), де оголив статевий орган і примусив дівчинку взяти його в руки для мастурбації. Також зловмисник торкався руками статевих органів дитини.

"Реєстр педофілів" в Україні

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює Кримінально-виконавчий кодекс статтею "Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього".

Це автоматизована електронна база даних про осіб, які вчинили насильство над дітьми. Також у ній міститься інформація про тих людей, судимість яких за такі злочини знята або погашена.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, а в четвер, 16 січня, документ набув чинності. Станом на кінець жовтня до списку вже потрапила 171 особа, яка скоїла сексуальні злочини проти неповнолітніх.

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Автор: Лариса Козова