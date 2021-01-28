Юрія Крученика жорстоко побили в центрі Парижа / instagram.com/maman_de_yuriy/

У Франції затримали дев’ятьох осіб, які підозрюються в жорстокому побитті 14-річного українця Юрія Крученика.

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Про це повідомляє ТСН з посиланням на Franceinfo.

За даними прокуратури Парижа, затримані є членами одного угрупування. Їм висунуто підозру у спробі вбивства. Розслідування триває.

Побиття 14-річного українця в Парижі

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Автор: УНІАН