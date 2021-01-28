Затриманим висунули підозру у спробі вбивства.

У Франції затримали дев’ятьох осіб, які підозрюються в жорстокому побитті 14-річного українця Юрія Крученика.

Читайте такожЗМІ з’ясували нові деталі жорстокого побиття українця в Парижі

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Franceinfo.

За даними прокуратури Парижа, затримані є членами одного угрупування. Їм висунуто підозру у спробі вбивства. Розслідування триває.

Побиття 14-річного українця в Парижі

15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Юнака ввели в штучну кому.

Представник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

Згодом в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.

Родина вела пошук свідків інциденту. Місцеві жителі підтвердили, що в мікрорайон часто приїжджають агресивні банди.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН