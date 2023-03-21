В Одесі затримано двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української ППО та дані про переміщення військової техніки на передову.
Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, викрито та повідомлено про підозру двом жителям Одещини за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
За даними слідства, проросійськи налаштований житель села Крижанівка (Одеська обл.) через месенджер надсилав своєму знайомому – громадянину Росії – дані про колони військової техніки Збройних сил України, які рухались з Одеси на передову.
Збирати інформацію йому допомагав друг, теж житель Крижанівки.
"Відправляючи відеозапис з військовою технікою, чоловіки усвідомлювали, що зібрана і передана ними інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повідомленні.
Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, обох ворожих інформаторів затримано в Одесі у ході контрдиверсійних заходів.
"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.
У спецслужбі запевняють, що контррозвідники своєчасно викрили обох зловмисників і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.
За даними слідства, один із зловмисників – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".
Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України.
У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.
Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.
Затримання зрадників та інформаторів РФ - останні новини
В Одесі затримали агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про новостворений добровольчий батальйон "Чорноморська січ".
Служба безпеки України знешкодила у Києві та ще шести областях підпільні осередки "комуністичної партії більшовиків".
В Одесі затримали ворожого інформатора, який передавав ворогу інформацію про обороноздатність регіону та корегував ракетні удари.