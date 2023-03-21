Один із зловмисників – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

В Одесі затримано двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української ППО та дані про переміщення військової техніки на передову.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, викрито та повідомлено про підозру двом жителям Одещини за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштований житель села Крижанівка (Одеська обл.) через месенджер надсилав своєму знайомому – громадянину Росії – дані про колони військової техніки Збройних сил України, які рухались з Одеси на передову.

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Збирати інформацію йому допомагав друг, теж житель Крижанівки.

"Відправляючи відеозапис з військовою технікою, чоловіки усвідомлювали, що зібрана і передана ними інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, обох ворожих інформаторів затримано в Одесі у ході контрдиверсійних заходів.

"Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед їх цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

У спецслужбі запевняють, що контррозвідники своєчасно викрили обох зловмисників і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

За даними слідства, один із зловмисників – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси".

Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України.

У поле зору ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Для комунікації з агресором використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

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