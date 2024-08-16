Начальники Бориспільського і Бучанського ТЦК ховали готівку під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

В Київській області затримано начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК та СП і їх спільника, які підозрюються у сприянні в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які надалі слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

В повідомленні сказано, що вже задокументовано понад 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації. В Офісі генпрокурора зазначають, що підозрювані намагалися залучити до протиправної діяльності службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів.

"У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, ухилянтів та в автомобілях фігурантів проведено 33 обшуки. У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних", - сказано в повідомленні.

Їм повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування веде СБУ, оперативний супровід - Департамент військової контррозвідки СБУ.

Як повідомили у СБУ, спільником очільників двох районних ТЦК столичного регіону є громадянин країни Південного Кавказу. "Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель", - сказано в повідомленні.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За матеріалами справи, вартість таких "послуг" становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких "втемну" залучали до злочинної схеми.

Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.

Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема, пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

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Як повідомляв УНІАН, у 2023 році на Харківщині викрили посадовця районного військкомату, який за гроші пропонував ухилянтам уникнути мобілізації.

Зокрема, зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 8 тис. доларів з одного "клієнта". Зазначалося, що для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників.

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