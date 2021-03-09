До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів / скріншот з відео
У селі Щасливе Херсонської області з власного подвір'я зникла 7-річна дівчинка Марія Борисова.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Те, що дитини довго не має в полі зору, помітила мати у неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції.
До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів. Зараз навколишні поля прочісують шістдесят людей.
Службовий собака взяв слід дитини, але біля автобусної зупинки цей слід загубився.
Підозрюють, що Марія могла сісти в авто, або у маршрутку.
Новини України: у Херсонській області просто з власного подвір'я зникла 7-річна дівчинка
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