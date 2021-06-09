Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 грн.

Упродовж січня-травня цього року Фонд соціального страхування (ФСС) нарахував допомоги на поховання родинам 5526 застрахованих осіб, які померли у період трудової діяльності.

Як зазначається у повідомленні на сайті ФСС, за той же період 2020 року було профінансовано 4267 допомог на поховання.

У повідомленні зазначається, що допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 грн. Загальна сума коштів, яку ФСС направив на цей вид видатків упродовж 5 місяців 2021 року, становить 23,2 млн грн.

У ФСС повідомили, що призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

Читайте такожВ Україні у квітні загальна тривалість лікарняних зросла на 65%У Фонді зазначили, що допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

батька, матері;

дідуся та бабусі за прямою лінією спорідненості.

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Автор: Ірина Погоріла