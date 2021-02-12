Кошти перераховано в повному обсязі для понад 200 тис. осіб. Загалом для потерпілих і їх родин за січень було нараховано 795,6 млн грн.

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, зокрема у разі профхвороб на COVID-19, отримують від Фонду соціального страхування (ФСС) виплати, які компенсують втрачений заробіток залежно від ступеня стійкої втрати працездатності.

Читайте такожСхвалено проект бюджету Фонду соцстрахуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Там уточнили, що виплати таких допомог здійснюються у наступному місяці за попередній. "ФСС завершив фінансування щомісячних страхових виплат за січень, кошти перераховано вчасно та в повному обсязі для понад 200 тис. осіб. Загалом для потерпілих і їх родин за січень було нараховано 795,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У ФСС уточнили, що середній розмір допомоги порівняно з тим же періодом минулого року зріс на 15% та склав 3 976,82 грн.

У Фонді нагадали, що право на таку виплату настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому, максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум.

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Автор: Ірина Погоріла