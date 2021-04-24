Для виплат компенсацій Кабмін виділив 55,9 мільйона гривень із коштів, які залишилися з Фонду боротьби проти COVID-19.

Уряд визначив розмір фінансової компенсації, яку українці отримуватимуть у разі інвалідності або смерті людини внаслідок вакцинації проти коронавірусу.

Про це сказано у постанові на сайті уряду.

Повідомляється, що для виплат компенсацій Кабмін виділив 55,9 мільйона гривень із коштів, які залишилися з Фонду боротьби проти COVID-19.

У разі смерті людини її родичі або утриманці отримають більш як 1,7 мільйона гривень компенсації, а виплати через отримання інвалідності залежатимуть від групи:

908 тисяч гривень - виплата для осіб, які отримають інвалідність I групи;

794,5 тисячі гривень - для осіб з інвалідністю II групи;

681 тисяча гривень - для осіб з інвалідністю III групи.

В уряді зазначили, що зв'язок між інвалідністю або смертю людини та ускладненнями будуть встановлювати завдяки протоколу розслідування, який має надати група оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

21 квітня Кабінет міністрів оприлюднив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції.

23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора