Уряд визначив розмір фінансової компенсації, яку українці отримуватимуть у разі інвалідності або смерті людини внаслідок вакцинації проти коронавірусу.
Про це сказано у постанові на сайті уряду.
Повідомляється, що для виплат компенсацій Кабмін виділив 55,9 мільйона гривень із коштів, які залишилися з Фонду боротьби проти COVID-19.
У разі смерті людини її родичі або утриманці отримають більш як 1,7 мільйона гривень компенсації, а виплати через отримання інвалідності залежатимуть від групи:
- 908 тисяч гривень - виплата для осіб, які отримають інвалідність I групи;
- 794,5 тисячі гривень - для осіб з інвалідністю II групи;
- 681 тисяча гривень - для осіб з інвалідністю III групи.
В уряді зазначили, що зв'язок між інвалідністю або смертю людини та ускладненнями будуть встановлювати завдяки протоколу розслідування, який має надати група оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації.
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Вакцинація в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.
21 квітня Кабінет міністрів оприлюднив Національний план вакцинації від коронавірусної інфекції.
23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.
Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи.
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