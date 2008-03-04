У Харкові ще раз «мінували» міськраду

Харків. 4 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові черговий раз «заміновували» приміщення міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, вранці 09.39 до оператора 02 від невідомого надійшов дзвінок про те, що в приміщенні міськвиконкому буцімто закладено вибухівку, яка має вибухнути о 14.00.

Вдалося встановити, що дзвонили з телефону-автомату, розташованому в районі житлового масиву ХТЗ на проспекті Косіора.

З приміщення міськради були негайно евакуйовані люди, кілька годин установа не працювала.

У ході перевірки всіх службових приміщень міськради жодних вибухових речовин не виявлено. Наразі вживаються заходи для встановлення особи, яка повідомила правоохоронним органам неправдиву інформацію про замінування.

На місце події після дзвінка виїхали і працювали керівники міської міліції, слідчо-оперативні групи, працівники вибухово-технічної лабораторії, повідомили в ЦГЗ.