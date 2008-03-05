ПРП проти дерибану майна громади

Харків. 5 березня. УНІАН. Обласна організація партії «Реформи і Порядок» «обурена неприхованими спробами розбазарювання власності місцевих громад».

Про це йдеться у заяві олрганізації, переданій УНІАН.

«Під приводом реконструкції міста та підготовки до Євро-2012, - пишуть автори заяви, - депутати обласної та міської рад заходилися переносити та ліквідовувати життєво важливі для харків’ян заклади культури, освіти та медицини, що розташовані, як правило, в центрі міста. Уже озвучені плани відчуження приміщень Обласного палацу дитячої та юнацької творчості, Обласної психіатричної лікарні № 3, Обласного протитуберкульозного диспансеру, Обласного онкологічного диспансеру. Активно забудовуються рекреаційні зони у Лісопарку, Саду ім. Шевченка, Парку ім. Горького».

Як наголошують автори заяви, «місто потребує подальшого планового розвитку, але чомусь жертвами містобудівних прожектів неодмінно стають неприбуткові, проте соціально значимі установи та зелені зони. Харків’яни, як відомо, не уповноважували депутатів місцевих рад на знищення лікарень та парків».

Обласна організацуія ПРП, вимагає «обов’язкового проведення громадських слухань при відчуженні, ліквідації та зміні цільового призначення установ комунальної власності».

Автори заяви закликають харківських депутатів «керуватися у своїй діяльності виключно нормами Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», який зобов’язує місцеві ради використовувати нашу спільну власність на засадах підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами».